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Дома в Papai jaras, Венгрия

Папа
23
55 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ловаспатона, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ловаспатона, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 77,805
Дом 2 комнаты в Gecse, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gecse, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 115,226
Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 119,803
Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 165,571
Дом 3 комнаты в Beb, Венгрия
Дом 3 комнаты
Beb, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
€ 109,034
Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
€ 209,992
Дом 4 комнаты в Magyargencs, Венгрия
Дом 4 комнаты
Magyargencs, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 69,997
Дом 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 92 м²
€ 18,576
Дом 5 комнат в Васар, Венгрия
Дом 5 комнат
Васар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€ 42,806
Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 187,108
Дом 3 комнаты в Marcalto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Marcalto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 63,267
Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 129,226
Дом 1 комната в Папа, Венгрия
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 34,729
Дом 4 комнаты в Папатесер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папатесер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 32,306
Дом 10 комнат в Ganna, Венгрия
Дом 10 комнат
Ganna, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 425 м²
€ 343,256
Дом 3 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€ 107,419
Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 102,277
Дом 3 комнаты в Vanyola, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vanyola, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€ 48,998
Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€ 198,954
Дом 4 комнаты в Gecse, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gecse, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€ 296
Дом 4 комнаты в Mihalyhaza, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mihalyhaza, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€ 131,918
Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 188,185
Дом 4 комнаты в Beb, Венгрия
Дом 4 комнаты
Beb, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€ 92,881
Дом 4 комнаты в Папатесер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папатесер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 41,729
Дом 4 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€ 190,393
Дом 5 комнат в Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 807,662
Дом 3 комнаты в Куп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Куп, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€ 64,344
Дом 2 комнаты в Gecse, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gecse, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 36,345
Дом 3 комнаты в Gecse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gecse, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 71,343
Дом 2 комнаты в Такачи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Такачи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 39,575

Параметры недвижимости в Papai jaras, Венгрия

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