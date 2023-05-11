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Квартиры в Papai jaras, Венгрия

Папа
11
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 63,267
Квартира 3 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 71,882
Квартира 3 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 174,724
Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 58,959
Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 75,113
Квартира 4 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 72,690
Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 64,344
Квартира 1 комната в Папа, Венгрия
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 59,229
Квартира 1 комната в Папа, Венгрия
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 23,961
Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 116,842
Квартира 3 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 80,739

Параметры недвижимости в Papai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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