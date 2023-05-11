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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Papai jaras
Жильё в Papai jaras, Венгрия
Папа
34
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66 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2
1
53 м²
€ 63,267
Дом 4 комнаты
Ловаспатона, Венгрия
4
1
70 м²
€ 77,805
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
3
1
69 м²
€ 71,882
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
3
2
130 м²
€ 174,724
Дом 2 комнаты
Gecse, Венгрия
2
1
77 м²
€ 115,226
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4
2
80 м²
€ 119,803
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4
1
140 м²
€ 165,571
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2
1
62 м²
€ 58,959
Дом 3 комнаты
Beb, Венгрия
3
127 м²
€ 109,034
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3
2
248 м²
€ 209,992
Дом 4 комнаты
Magyargencs, Венгрия
4
1
90 м²
€ 69,997
Дом 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
2
92 м²
€ 18,576
Дом 5 комнат
Васар, Венгрия
5
2
102 м²
€ 42,806
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4
2
160 м²
€ 187,108
Дом 3 комнаты
Marcalto, Венгрия
3
1
100 м²
€ 63,267
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3
1
95 м²
€ 129,226
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
1
1
60 м²
€ 34,729
Дом 4 комнаты
Папатесер, Венгрия
4
1
100 м²
€ 32,306
Дом 10 комнат
Ganna, Венгрия
10
10
425 м²
€ 343,256
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3
1
103 м²
€ 107,419
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2
1
72 м²
€ 102,277
Дом 3 комнаты
Vanyola, Венгрия
3
2
59 м²
€ 48,998
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4
2
151 м²
€ 198,954
Дом 4 комнаты
Gecse, Венгрия
4
1
102 м²
€ 296
Дом 4 комнаты
Mihalyhaza, Венгрия
4
2
153 м²
€ 131,918
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4
2
120 м²
€ 188,185
Дом 4 комнаты
Beb, Венгрия
4
1
128 м²
€ 92,881
Дом 4 комнаты
Папатесер, Венгрия
4
1
99 м²
€ 41,729
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2
1
54 м²
€ 75,113
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4
2
143 м²
€ 190,393
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Параметры недвижимости в Papai jaras, Венгрия
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