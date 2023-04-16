Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Papai jaras
  6. Папа
  7. Дома

Купить дом в Папа, Венгрия

24 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 117,962
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 163,026
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 248 м²
€ 206,765
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 184,232
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 127,240
Дом 1 комнатав Папа, Венгрия
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 34,196
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 105,768
Дом 2 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 100,705
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 195,896
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 185,293
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 187,466
Дом 5 комнатв Папа, Венгрия
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 795,248
Дом 8 комнатв Папа, Венгрия
Дом 8 комнат
Папа, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 204,114
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,260
Дом 2 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 88,803
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м²
€ 153,748
Дом 1 комнатав Папа, Венгрия
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 28,894
Дом 2 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 111,335
Дом 2 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 36,846
Дом 4 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 61,499
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 173 м²
€ 97,816
Дом 3 комнатыв Папа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 104,708
Дом 4 ванныхв Папа, Венгрия
Дом 4 ванных
Папа, Венгрия
4 ванных комнат 735 м² Количество этажей 2
€ 288,284
*** To Investors, Entrepreneurs, Large Families Attention *** Discount, for sale in Pápa, w…
Дом 1 ваннаяв Папа, Венгрия
Дом 1 ванная
Папа, Венгрия
1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 90,743
Семейный дом на продажу в Папском / Вишпремском уезде!Папский очень тихий зеленый район на о…
Realting.com
Перейти