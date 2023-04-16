Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Papai jaras
Папа
Купить недвижимость в Папа, Венгрия
Очистить
34 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 117,962
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 163,026
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 58,053
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
248 м²
€ 206,765
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 128,830
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 184,232
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 127,240
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 34,196
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 105,768
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 100,705
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 195,896
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 39,736
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 185,293
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 73,958
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
€ 187,466
Дом 5 комнат
Папа, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 795,248
Дом 8 комнат
Папа, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 204,114
Квартира 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 71,572
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 66,006
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 58,318
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,260
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 23,592
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 88,803
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 115,046
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
147 м²
€ 153,748
Дом 1 комната
Папа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 28,894
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 111,335
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 36,846
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 79,498
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 61,499
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты