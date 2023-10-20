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Дома в Pannonhalmi jaras, Венгрия

Паннонхальма
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12 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Баконьсентласло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€130,401
Дом 3 комнаты в Gyorasszonyfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyorasszonyfa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€65,070
Дом 4 комнаты в Баконьсентласло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Баконьсентласло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€130,532
Дом 6 комнат в Romand, Венгрия
Дом 6 комнат
Romand, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
€122,823
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание в Паннонхальма, Венгрия
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание
Паннонхальма, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€92,379
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание в Паннонхальма, Венгрия
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание
Паннонхальма, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
¡Newly built townhomes await their future owners in a quiet and peaceful part of Pannonhalma…
€92,379
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Паннонхальма, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Паннонхальма, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€115,532
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Веспремваршань, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Веспремваршань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Роскошный особняк в самом сердце Бакони 2015. Бен полностью отремонтирован с 4 гигантскими к…
€259,982
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Паннонхальма, Венгрия
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Паннонхальма, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
3 комнатных дома мечты Паннонхальма! Эрд.: Моцер Рената
€87,490
Коттедж с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Nyalka, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Nyalka, Венгрия
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Ньялка-Кишин продает недвижимость, которая также может быть использована как ферма площадью …
€119,258
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pazmandfalu, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pazmandfalu, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Продается Пазмандфалун, возделываемый, в помещении, на площади почти 2,8 га, 2 жилых дома, …
€79,091
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyalka, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyalka, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Один из них с зданием 2003 года, продаваемым на небольшой горе Нялка, с площадью пола 136 нм…
€100,322

Параметры недвижимости в Pannonhalmi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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