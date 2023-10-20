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Коттеджи в Pannonhalmi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Веспремваршань, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Веспремваршань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Роскошный особняк в самом сердце Бакони 2015. Бен полностью отремонтирован с 4 гигантскими к…
€259,982
Коттедж с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Nyalka, Венгрия
Коттедж с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Nyalka, Венгрия
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Ньялка-Кишин продает недвижимость, которая также может быть использована как ферма площадью …
€119,258

Параметры недвижимости в Pannonhalmi jaras, Венгрия

недорогая
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