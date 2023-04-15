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Купить квартиру в Paksi jaras, Венгрия

Пакш
3
Дунафёльдвар
2
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Дунафёльдвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 28,891
Квартира 4 комнатыв Дунафёльдвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунафёльдвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 119,276
Квартира 2 комнатыв Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 81,903
Квартира 4 комнатыв Пакш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 304,818
Квартира 3 комнатыв Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 198,794

Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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