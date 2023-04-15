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Купить недвижимость в Paksi jaras, Венгрия

Пакш
21
Дунафёльдвар
2
46 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 145,517
Квартира 1 комнатав Дунафёльдвар, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 28,891
Дом 2 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 100,722
Дом 3 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 39,732
Дом 3 комнатыв Шарсентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарсентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 59,906
Дом 3 комнатыв Неметкер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Неметкер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 42,333
Квартира 4 комнатыв Дунафёльдвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунафёльдвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 119,276
Дом 3 комнатыв Надьдорог, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьдорог, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 58,313
Дом 6 комнатв Пакш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 161,686
Дом 2 комнатыв Надьдорог, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьдорог, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 35,783
Дом 5 комнатв Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 145,517
Дом 3 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 185,276
Дом 4 комнатыв Бёльчке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бёльчке, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м²
€ 95,421
Дом 4 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м²
€ 147,903
Квартира 2 комнатыв Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 81,903
Дом 3 комнатыв Мадоча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мадоча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 52,747
Дом 4 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 166,987
Дом 3 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 38,434
Дом 3 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 84,554
Дом 7 комнатв Бикач, Венгрия
Дом 7 комнат
Бикач, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 198,794
Дом 2 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 28,891
Дом 5 комнатв Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 182,891
Дом 4 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 210 м²
€ 132,264
Дом 5 комнатв Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 158,770
Дом 3 комнатыв Герьен, Венгрия
Дом 3 комнаты
Герьен, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 127,228
Дом 5 комнатв Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 368,432
Дом 4 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 110,000
Дом 3 комнатыв Мадоча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мадоча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 52,747
Дом 4 комнатыв Тенгелиц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 46,915
Дом 3 комнатыв Пакш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 95,421

Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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