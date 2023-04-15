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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Paksi jaras
Купить недвижимость в Paksi jaras, Венгрия
Пакш
21
Дунафёльдвар
2
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46 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 145,517
Квартира 1 комната
Дунафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 28,891
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 100,722
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 39,732
Дом 3 комнаты
Шарсентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 59,906
Дом 3 комнаты
Неметкер, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 42,333
Квартира 4 комнаты
Дунафёльдвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 119,276
Дом 3 комнаты
Надьдорог, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 58,313
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 161,686
Дом 2 комнаты
Надьдорог, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 35,783
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 145,517
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 185,276
Дом 4 комнаты
Бёльчке, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 95,421
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
€ 147,903
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 81,903
Дом 3 комнаты
Мадоча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 52,747
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 166,987
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 38,434
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 84,554
Дом 7 комнат
Бикач, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 198,794
Дом 2 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 28,891
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 182,891
Дом 4 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
210 м²
€ 132,264
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 158,770
Дом 3 комнаты
Герьен, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 127,228
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 368,432
Дом 4 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 110,000
Дом 3 комнаты
Мадоча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 52,747
Дом 4 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 46,915
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 95,421
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Параметры недвижимости в Paksi jaras, Венгрия
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