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Дома в Пакш, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 147,023
Дом 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 101,765
Дом 6 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 163,359
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 147,023
Дом 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 187,194
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 125 м²
€ 149,434
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 168,715
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 184,783
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 160,413
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 372,245
Дом 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 96,409
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 133,633
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 115,155
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 84,358
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 6 ванных комнат 170 м²
€ 174,071
Дом 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 133,901
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 401,703
Дом 5 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 401,703
Дом 1 ванная в Пакш, Венгрия
Дом 1 ванная
Пакш, Венгрия
1 ванных комнат 226 м² Количество этажей 2
€ 112,857
Onto selling offer on Paks, in Domb utcában with a good state ,two level ones 226nm-es spaci…
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