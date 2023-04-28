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Квартиры в Пакш, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Пакш, Венгрия
Квартира 1 комната
Пакш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 80,341
Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 93,731
Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 230,310
Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 100,399
Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 82,751
Квартира 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 80,073
Квартира 4 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 307,972
Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 200,851
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