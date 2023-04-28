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Венгрия
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медье Тольна
Paksi jaras
Пакш
Жильё в Пакш, Венгрия
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27 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Пакш, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 80,341
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 93,731
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 147,023
Дом 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 101,765
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 230,310
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 100,399
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 163,359
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 147,023
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 187,194
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
125 м²
€ 149,434
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 82,751
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 168,715
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 184,783
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 160,413
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 372,245
Дом 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 96,409
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 133,633
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 115,155
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 80,073
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 84,358
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
6 ванных комнат
170 м²
€ 174,071
Дом 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 133,901
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 200,851
Квартира 4 комнаты
Пакш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 307,972
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 401,703
Дом 5 комнат
Пакш, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 401,703
Дом 1 ванная
Пакш, Венгрия
1 ванных комнат
226 м²
Количество этажей 2
€ 112,857
Onto selling offer on Paks, in Domb utcában with a good state ,two level ones 226nm-es spaci…
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