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Дома в Озд, Венгрия

40 объектов найдено
Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 42,636
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 19,986
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 21,318
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€ 10,659
Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 17,321
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 55,960
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 26,621
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 22,917
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
€ 39,972
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 13,324
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 47,966
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 19,186
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€ 21,292
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 34,376
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 21,318
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 39,705
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 31,178
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 53,029
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 23,983
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 37,307
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 34,642
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 34,642
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 17,321
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 9,860
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 41,304
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 7,968
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€ 37,307
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€ 53,029
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 19,186
Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 22,651
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