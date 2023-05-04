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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Ozdi jaras
Озд
Жильё в Озд, Венгрия
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57 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
6
1
170 м²
€ 42,636
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
150 м²
€ 19,986
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
54 м²
€ 20,785
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
56 м²
€ 19,986
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
54 м²
€ 29,019
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
98 м²
€ 21,318
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
112 м²
€ 10,659
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
6
2
200 м²
€ 17,321
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
60 м²
€ 23,183
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
110 м²
€ 55,960
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€ 25,315
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
59 м²
€ 21,052
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
110 м²
€ 26,621
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5
2
160 м²
€ 22,917
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€ 13,297
Квартира 1 комната
Озд, Венгрия
1
1
47 м²
€ 28,513
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
136 м²
€ 39,972
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€ 23,450
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
95 м²
€ 13,324
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4
2
100 м²
€ 47,966
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
78 м²
€ 19,186
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
2
118 м²
€ 21,292
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
62 м²
€ 34,376
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
69 м²
€ 21,318
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5
2
250 м²
€ 39,705
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
110 м²
€ 31,178
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
100 м²
€ 53,029
Квартира 4 комнаты
Озд, Венгрия
4
1
108 м²
€ 15,722
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4
1
180 м²
€ 23,983
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
61 м²
€ 30,645
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