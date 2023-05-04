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Жильё в Озд, Венгрия

57 объектов найдено
Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 42,636
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 19,986
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 20,785
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 19,986
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 29,019
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 21,318
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€ 10,659
Дом 6 комнат в Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 17,321
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 23,183
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 55,960
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 25,315
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 21,052
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 26,621
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 22,917
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 13,297
Квартира 1 комната в Озд, Венгрия
Квартира 1 комната
Озд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 28,513
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
€ 39,972
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 23,450
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 13,324
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 47,966
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 19,186
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€ 21,292
Дом 2 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 34,376
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 21,318
Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 39,705
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 31,178
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 53,029
Квартира 4 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€ 15,722
Дом 4 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 23,983
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 30,645
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