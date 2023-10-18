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Дома в Oroszlanyi jaras, Венгрия

Орослань
13
18 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€123,736
Дом 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€121,975
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€32,807
Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€82,663
Дом 7 комнат в Kecsked, Венгрия
Дом 7 комнат
Kecsked, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
€201,233
Дом 2 комнаты в Kecsked, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecsked, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€30,740
Дом 5 комнат в Koemlod, Венгрия
Дом 5 комнат
Koemlod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€66,905
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€41,352
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€30,224
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€31,386
Дом 4 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,157
Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€118,570
Дом 5 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Are you looking for a multi-generational, economical home in the current economic situation?…
€182,026
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продажа недвижимости для развития русских девушек! Участок площадью 1557 кв.м, до него мо…
€42,90 млн
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дад, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дад, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
**** I recommend it to large families and entrepreneurs **** - 20 km from Tatabánya - In…
€78,588
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecsked, Венгрия
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecsked, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
На начинание на центральной части вашей козы, для рабочего общежития, вы подходите недвижимы…
€92,938
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Орослань, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Орослань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
На середине бронированного горного хребта, леса он был окружен им на площади, в 2010 году об…
€105,081
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
м
€104,585

Параметры недвижимости в Oroszlanyi jaras, Венгрия

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