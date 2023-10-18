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Realting.com
Жилая
Венгрия
Oroszlanyi jaras
Дома
Дома в Oroszlanyi jaras, Венгрия
Орослань
13
Дом
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18 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
4
1
80 м²
€123,736
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Орослань, Венгрия
3
2
100 м²
€121,975
Рекомендовать
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1
1
36 м²
€32,807
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
2
1
50 м²
€82,663
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Kecsked, Венгрия
7
3
216 м²
€201,233
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kecsked, Венгрия
2
1
30 м²
€30,740
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Koemlod, Венгрия
5
1
124 м²
€66,905
Рекомендовать
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1
1
25 м²
€41,352
Рекомендовать
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1
18 м²
€30,224
Рекомендовать
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1
50 м²
€31,386
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
4
1
40 м²
€28,157
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
2
1
70 м²
€118,570
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
5
3
140 м²
Are you looking for a multi-generational, economical home in the current economic situation?…
€182,026
Рекомендовать
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
2
240 м²
2
Продажа недвижимости для развития русских девушек! Участок площадью 1557 кв.м, до него мо…
€42,90 млн
Рекомендовать
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дад, Венгрия
2
170 м²
2
**** I recommend it to large families and entrepreneurs **** - 20 km from Tatabánya - In…
€78,588
Рекомендовать
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecsked, Венгрия
3
160 м²
3
На начинание на центральной части вашей козы, для рабочего общежития, вы подходите недвижимы…
€92,938
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Орослань, Венгрия
1
179 м²
1
На середине бронированного горного хребта, леса он был окружен им на площади, в 2010 году об…
€105,081
Рекомендовать
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
1
160 м²
1
м
€104,585
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Параметры недвижимости в Oroszlanyi jaras, Венгрия
недорогая
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