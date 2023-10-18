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Коттеджи в Oroszlanyi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Орослань, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Орослань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
На середине бронированного горного хребта, леса он был окружен им на площади, в 2010 году об…
€105,081

Параметры недвижимости в Oroszlanyi jaras, Венгрия

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