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Квартиры в Oroszlanyi jaras, Венгрия

Орослань
11
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€67,359
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€54,248
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€50,889
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€50,714
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€47,476
Квартира 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€56,971
Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€54,405
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€46,472
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
В центре Оросланы, 54м кирпичный жилой дом II. квартира на продажу на первом этаже. Жилой д…
€69,230
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€58,122
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€64,758

Параметры недвижимости в Oroszlanyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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