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Жильё в Oroszlanyi jaras, Венгрия

Орослань
28
33 объекта найдено
Дом 6 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 6 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€85,706
Квартира 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€62,261
Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€37,773
Дом 4 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€124,782
Дом 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€122,177
Дом 5 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€143,278
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€67,471
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€54,706
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€51,319
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€50,798
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€33,084
Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€83,362
Дом 7 комнат в Kecsked, Венгрия
Дом 7 комнат
Kecsked, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
€202,933
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€48,193
Квартира 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€57,832
Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€55,227
Дом 2 комнаты в Kecsked, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecsked, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,000
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€46,865
Дом 5 комнат в Koemlod, Венгрия
Дом 5 комнат
Koemlod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€67,471
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€41,420
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
В центре Оросланы, 54м кирпичный жилой дом II. квартира на продажу на первом этаже. Жилой д…
€69,815
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€30,479
Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€31,651
Дом 4 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,395
Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€119,572
Дом 5 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Are you looking for a multi-generational, economical home in the current economic situation?…
€182,327
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€58,614
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€64,866
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продажа недвижимости для развития русских девушек! Участок площадью 1557 кв.м, до него мо…
€42,90 млн
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дад, Венгрия
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дад, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
**** I recommend it to large families and entrepreneurs **** - 20 km from Tatabánya - In…
€78,607

Типы недвижимости в Oroszlanyi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Oroszlanyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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