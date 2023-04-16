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Купить дом в Орослань, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Орослань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орослань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 169,390
Дом 1 комнатав Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 44,800
Дом 1 комнатав Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1 Количество комнат 18 м²
€ 31,015
Дом 1 комнатав Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 35,787
Дом 4 комнатыв Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 34,196
Дом 2 комнатыв Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 121,675
Дом 5 комнатв Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 251 м²
€ 211,804
A three-generation house in the center of Kecskéd, in an orderly, clean and quiet street for…
Дом 5 комнатв Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 154 м²
€ 63,621
Дом 2 ванныхв Орослань, Венгрия
Дом 2 ванных
Орослань, Венгрия
2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 42,900,000
Продажа недвижимости для развития русских девушек! Участок площадью 1557 кв.м, до него мо…
Коттедж 1 ваннаяв Орослань, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Орослань, Венгрия
1 ванных комнат 179 м² Количество этажей 1
€ 100,067
На середине бронированного горного хребта, леса он был окружен им на площади, в 2010 году об…
Дом 1 ваннаяв Орослань, Венгрия
Дом 1 ванная
Орослань, Венгрия
1 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 99,595
м
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