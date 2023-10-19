Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Oroshazi jaras
  5. Виллы

Виллы в Oroshazi jaras, Венгрия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€64,813
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 4
Продается в аккуратном доме с лифтом, на 4 этажах полностью отремонтированная, солнечная 3-к…
€263,331
Квартира 3 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
В 11. Окружность, от центра города PeterLiget Resorts оседает на расстоянии, к которому можн…
€466,770
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€138,295
Квартира 3 ванных новое здание, с transformable rooms, с Excelent brightness в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 ванных новое здание, с transformable rooms, с Excelent brightness
Гардонь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
В первом бите развития полуострова Gárdony, террасированные квартиры продавцы. Внутренний тр…
€199,221
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
На полюсе восьмиугольника и Andrássy út после полного ремонта лифтмен в доме 72 M2 квартиры,…
€210,095
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€234,002
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с газом в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с газом
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Предлагаю на продажу двухэтажный семейный дом в Андрашиде.На первом этаже есть гостиная, сто…
€87,458
Дом 4 ванных с парковкой, с балконом, новое здание в Будакалас, Венгрия
Дом 4 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Будакалас, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
На Budakalász на 800 нм участка начался ÚJÉPÍTÉS ê. 2 SZÍNTES, два поколения, в планах 190 н…
€147,229
Квартира 1 ванная новое здание, с transformable rooms, с газом в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная новое здание, с transformable rooms, с газом
Egri jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
Quality 6 residential condominium in EgerThis condominium is located in a pleasant environme…
€99,620
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4
С доставкой на конец 2021 года, график оплаты 20-80%, все еще можно забронировать жилье!Конд…
€106,176
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
В самом популярном районе Келенфёльда, недалеко от парка Бикас, продается квартира на третье…
€112,706

Параметры недвижимости в Oroshazi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти