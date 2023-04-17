Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бекеш
  5. Oroshazi jaras

Купить недвижимость в Oroshazi jaras, Венгрия

Орошхаза
15
Тоткомлош
1
18 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 49,041
Дом 2 комнатыв Бекешшамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бекешшамшон, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 9,808
Дом 2 комнатыв Тоткомлош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
2 Количество комнат 68 м²
€ 6,945
Дом 3 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 41,088
Дом 2 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,261
Дом 6 комнатв Орошхаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Орошхаза, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м²
€ 129,627
Дом 5 комнатв Орошхаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 161 м²
€ 76,610
Дом 4 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 67,597
Дом 4 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 20,412
Дом 3 комнатыв Надьсенаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьсенаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 58,319
Дом 3 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 21,737
Дом 10 комнатв Орошхаза, Венгрия
Дом 10 комнат
Орошхаза, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 185,561
Дом 3 комнатыв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 72,899
Дом 2 ванныхв Орошхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 118,234
Орошаса находится на полпути между Сегедом и Бекешкабой. В любом случае, у него есть хорошая…
Дом 3 ванныхв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
3 ванных комнат 287 м² Количество этажей 2
€ 101,921
Orosháza - семейный дом с практическим формированием, составленным тщательно продаваемым в е…
Дом 2 ванныхв Орошхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2 ванных комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 98,743
Эти 2 уровня ждут его нового владельца в одном из популярных кварталов Orosháza почти 350 нм…
Дом 3 ванныхв Орошхаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
3 ванных комнат 770 м² Количество этажей 2
€ 2,201,678
В округе Бекес, из Будапешта 190 км, его признанный город Гьопаросфюрдё известен из своей ле…
Дом 2 ванныхв Орошхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 95,338
Продается в центре Орошаха, на тихой улице с односторонним движением, гостиная + 3-комнатный…

Параметры недвижимости в Oroshazi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти