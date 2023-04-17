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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Oroshazi jaras
Купить недвижимость в Oroshazi jaras, Венгрия
Орошхаза
15
Тоткомлош
1
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18 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 49,041
Дом 2 комнаты
Бекешшамшон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 9,808
Дом 2 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
2 Количество комнат
68 м²
€ 6,945
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 41,088
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,261
Дом 6 комнат
Орошхаза, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
184 м²
€ 129,627
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
161 м²
€ 76,610
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 67,597
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 20,412
Дом 3 комнаты
Надьсенаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 58,319
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 21,737
Дом 10 комнат
Орошхаза, Венгрия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
€ 185,561
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 72,899
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 118,234
Орошаса находится на полпути между Сегедом и Бекешкабой. В любом случае, у него есть хорошая…
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
3 ванных комнат
287 м²
Количество этажей 2
€ 101,921
Orosháza - семейный дом с практическим формированием, составленным тщательно продаваемым в е…
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 98,743
Эти 2 уровня ждут его нового владельца в одном из популярных кварталов Orosháza почти 350 нм…
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
3 ванных комнат
770 м²
Количество этажей 2
€ 2,201,678
В округе Бекес, из Будапешта 190 км, его признанный город Гьопаросфюрдё известен из своей ле…
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 95,338
Продается в центре Орошаха, на тихой улице с односторонним движением, гостиная + 3-комнатный…
Параметры недвижимости в Oroshazi jaras, Венгрия
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