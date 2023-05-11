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Дома в Орошхаза, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 71,681
Дом 5 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€ 256,969
Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 50,041
Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 41,926
Дом 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 80,877
Дом 6 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
€ 132,271
Дом 5 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€ 78,173
Дом 4 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 68,976
Дом 4 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 20,828
Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 22,180
Дом 10 комнат в Орошхаза, Венгрия
Дом 10 комнат
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 189,345
Дом 3 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 74,386
Дом 2 ванных в Орошхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
€ 119,525
Дом 3 ванных в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
€ 103,034
Дом 2 ванных в Орошхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
€ 99,821
Дом 3 ванных в Орошхаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 770 м²
Количество этажей 2
€ 2,225,711
Дом 2 ванных в Орошхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 96,379
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