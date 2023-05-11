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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Oroshazi jaras
Орошхаза
Жильё в Орошхаза, Венгрия
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17 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2
1
80 м²
€ 71,681
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
5
3
230 м²
€ 256,969
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3
1
95 м²
€ 50,041
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3
1
120 м²
€ 41,926
Дом 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2
1
80 м²
€ 80,877
Дом 6 комнат
Орошхаза, Венгрия
6
2
184 м²
€ 132,271
Дом 5 комнат
Орошхаза, Венгрия
5
2
161 м²
€ 78,173
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4
2
160 м²
€ 68,976
Дом 4 комнаты
Орошхаза, Венгрия
4
1
98 м²
€ 20,828
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3
1
77 м²
€ 22,180
Дом 10 комнат
Орошхаза, Венгрия
10
4
350 м²
€ 189,345
Дом 3 комнаты
Орошхаза, Венгрия
3
1
98 м²
€ 74,386
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2
180 м²
1
€ 119,525
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
3
287 м²
2
€ 103,034
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2
350 м²
1
€ 99,821
Дом 3 ванных
Орошхаза, Венгрия
3
770 м²
2
€ 2,225,711
Дом 2 ванных
Орошхаза, Венгрия
2
150 м²
2
€ 96,379
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