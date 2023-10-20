ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Венгрия
orbottyan
Пентхаусы
Пентхаусы в orbottyan, Венгрия
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
1
80 м²
1
In a great environment, I now offer you a wealth of options. 18 .. In the most popular part …
€117,842
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Цеглед, Венгрия
2
137 м²
Кондоминиум из будущего в Cegléd Váci utcájában Молодые домовые, маленькая семья? Позволь…
€127,840
Рекомендовать
Дом 4 ванных с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Szombathelyi jaras, Венгрия
4
250 м²
1
Всадник, продающийся около австрийской границы, в округе Васа - двор. На 3 гектарах внутриго…
€256,637
Рекомендовать
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Пать, Венгрия
1
217 м²
3
On Páty family house part with pleasant mood, living-room + 4 room, level offset family hous…
€184,990
Рекомендовать
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Эрдёкертеш, Венгрия
2
300 м²
3
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! На Эрдёкертесе на продажу, от Будапешта 25 км, это почти 300 нм недвиж…
€107,129
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Талиандёрёгд, Венгрия
2
490 м²
1
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
€233,745
Рекомендовать
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
2
80 м²
2
В Будафоке, недалеко от ресторана Borkatakomba, продается двухэтажная квартира с садом площа…
€141,917
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
113 м²
€240,393
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Капольнашньек, Венгрия
2
89 м²
Квартиры с большинством новых зданий озеро Веленс рядом с прямой. Minimál в стиле, minimál …
€178,893
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
1
86 м²
Предлагаю на продажу на бульваре Джозефа, на участке между площадью Ракоци и площадью Блаха …
€155,932
Рекомендовать
Дом 3 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
3
178 м²
3
Мечети - В легкодоступной части Теттье продается НОВАЯ СТРОКА, бр. 225м2, 4-х сетка + Америк…
€223,551
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6
2
220 м²
€279,356
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL