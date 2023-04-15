Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vaci jaras
orbottyan
Купить недвижимость в orbottyan, Венгрия
Очистить
52 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
€ 331,059
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 176,264
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 119,250
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 92,771
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 125,903
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 206,746
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 182,891
Квартира 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 103,373
Квартира 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 137,831
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 100,722
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 172,288
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 182,891
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 209,131
Дом 7 комнат
orbottyan, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
188 м²
€ 304,818
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 209,131
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 121,927
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 143,132
Дом 8 комнат
orbottyan, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 331,986
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 182,626
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 182,626
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
115 м²
€ 100,457
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 193,228
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 211,782
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
159 м²
€ 384,335
Дом 7 комнат
orbottyan, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 304,553
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 206,746
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 102,048
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 79,226
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 156,385
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 225,035
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты