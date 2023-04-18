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Купить дом в Ньиртелек, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Ньиртелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 83,018
Дом 3 комнатыв Ньиртелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 200,829
Дом 2 комнатыв Ньиртелек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 50,509
Дом 3 комнатыв Ньиртелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньиртелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 99,380
Дом 2 ванныхв Ньиртелек, Венгрия
Дом 2 ванных
Ньиртелек, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 92,276
Nyírtelek самый красивый дом, для требовательных продавцов! На центральной части Nyírtelek …
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