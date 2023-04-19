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Купить недвижимость в Ньиркарас, Венгрия

1 объект найдено
Дом 2 ванныхв Ньиркарас, Венгрия
Дом 2 ванных
Ньиркарас, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 80,141
Nyírmada был основан на 5431 нм участках, в 1991 году на его центральной части, 140 нм, лофт…
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