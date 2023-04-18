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Купить недвижимость в Nyirbatori jaras, Венгрия

Nyirbator
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2 объекта найдено
Дом 3 ванныхв Nyirbator, Венгрия
Дом 3 ванных
Nyirbator, Венгрия
3 ванных комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 184,553
Прибыльное предприятие продается вместе с некоторым устройством его склада и его деятельност…
Коттедж 7 ванныхв Пириче, Венгрия
Коттедж 7 ванных
Пириче, Венгрия
7 ванных комнат 475 м² Количество этажей 2
€ 360,560
10 комнатных, программы подходят для его сделки и szállóvendéhek получения в естественном ar…

Параметры недвижимости в Nyirbatori jaras, Венгрия

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