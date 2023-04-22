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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Nyiradonyi jaras
Дома
Дома в Nyiradonyi jaras, Венгрия
Ньирадонь
9
Дом
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26 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 42,231
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 42,470
Дом 2 комнаты
Фьюлёп, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 17,264
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 39,575
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 126,161
Дом 4 комнаты
Альмошд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
€ 66,135
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 73,041
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 39,575
Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 69,030
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 69,030
Дом 3 комнаты
Фьюлёп, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 37,184
Дом 4 комнаты
Ньирачад, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 28,287
Дом 2 комнаты
Фьюлёп, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 39,575
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 138,087
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 98,246
Дом 2 комнаты
Багамер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 36,919
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 46,480
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
600 м²
€ 260,290
Дом 2 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 71,686
Дом 2 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 54,422
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 84,966
Дом 1 комната
Ньирадонь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 27,888
Дом 2 комнаты
Ньирачад, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 39,575
Дом 5 комнат
Ньирабрань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 132,536
Дом 3 комнаты
Багамер, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 35,856
Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 31,607
Параметры недвижимости в Nyiradonyi jaras, Венгрия
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