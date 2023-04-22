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Дома в Ньирадонь, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 39,257
Дом 4 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 125,148
Дом 4 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 136,978
Дом 4 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 97,457
Дом 3 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 600 м²
€ 258,200
Дом 2 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 71,110
Дом 2 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 53,985
Дом 3 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 84,284
Дом 1 комната в Ньирадонь, Венгрия
Дом 1 комната
Ньирадонь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 27,664
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