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Дома в Ньергешуйфалу, Венгрия

16 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 84,047
Дом 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 64,287
Дом 4 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 181,004
Дом 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 Количество комнат 2 532 м²
€ 27,664
Дом 4 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 169,912
Дом 2 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 2 255 м²
€ 15,413
Дом 3 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 44,790
Дом 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 Количество комнат 20 м²
€ 15,545
Дом 5 комнат в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 5 комнат
Ньергешуйфалу, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 196,285
Family house for sale in the center of Nyergesújfalu. Energy efficiency! Solar family house …
Дом 3 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 70,873
Дом 1 ванная в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 ванная
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 176,706
Продается в Ньергесуйфалу 4 комнаты 168 кв.м. гостиная, семейный дом на все нужды
Дом 1 ванная в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 ванная
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 329,322
Средиземноморское владение для продажи neszmélyi на винодельческом регионе
Дом 1 ванная в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 ванная
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 104,247
CSOKONAI STREET JEWEL BOX!!! На красивой части Nyergesújfalu для продажи в Csokonai utcában…
Дом 2 ванных в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 151,942
НОРГЕРГЕСФАУ „ РОССИЙСКАЯ ”!!!ПРОДАЕТСЯ В Ньерегесуйфалуне на улице Золтан Зелк на участке п…
Дом 2 ванных в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 77,677
На покупку предлагается 160 M2, с газовым отоплением семейный дом в центре Nyergesújfalu!
Дом 3 ванных в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 3 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
3 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 130,942
NYERGESÚJFALU ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, АРЕНДОДАТЕЛЕЙ ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! На части, падающей бли…
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