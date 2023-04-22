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Квартиры в Ньергешуйфалу, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 2 ванных в Ньергешуйфалу, Венгрия
Квартира 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат 82 м²
€ 79,164
В самом сердце Ньёрджуйфалу, на берегу Дуная, строится 6-квартирный недавно построенный конд…
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