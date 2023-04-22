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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Esztergomi jaras
Ньергешуйфалу
Жильё в Ньергешуйфалу, Венгрия
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17 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 84,047
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 64,287
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
176 м²
€ 181,004
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 Количество комнат
2 532 м²
€ 27,664
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 169,912
Дом 2 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат
2 255 м²
€ 15,413
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 44,790
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 Количество комнат
20 м²
€ 15,545
Дом 5 комнат
Ньергешуйфалу, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 196,285
Family house for sale in the center of Nyergesújfalu. Energy efficiency! Solar family house …
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 70,873
Дом 1 ванная
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 2
€ 176,706
Продается в Ньергесуйфалу 4 комнаты 168 кв.м. гостиная, семейный дом на все нужды
Дом 1 ванная
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 329,322
Средиземноморское владение для продажи neszmélyi на винодельческом регионе
Дом 1 ванная
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 104,247
CSOKONAI STREET JEWEL BOX!!! На красивой части Nyergesújfalu для продажи в Csokonai utcában…
Дом 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 151,942
НОРГЕРГЕСФАУ „ РОССИЙСКАЯ ”!!!ПРОДАЕТСЯ В Ньерегесуйфалуне на улице Золтан Зелк на участке п…
Дом 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 77,677
На покупку предлагается 160 M2, с газовым отоплением семейный дом в центре Nyergesújfalu!
Квартира 2 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 ванных комнат
82 м²
€ 79,164
В самом сердце Ньёрджуйфалу, на берегу Дуная, строится 6-квартирный недавно построенный конд…
Дом 3 ванных
Ньергешуйфалу, Венгрия
3 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 2
€ 130,942
NYERGESÚJFALU ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, АРЕНДОДАТЕЛЕЙ ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! На части, падающей бли…
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