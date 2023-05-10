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Дома в медье Ноград, Венгрия

Balassagyarmati jaras
31
Pasztoi jaras
17
Retsagi jaras
17
Szecsenyi jaras
4
Пасто
4
74 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 44,421
Дом 2 комнаты в Pusztaberki, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€ 33,653
Дом 5 комнат в Надьлоц, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьлоц, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 123,572
Дом 5 комнат в Szente, Венгрия
Дом 5 комнат
Szente, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€ 91,266
Дом 4 комнаты в Решетаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Решетаг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€ 173,647
Дом 3 комнаты в Надьороси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьороси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 40,114
Дом 2 комнаты в Бер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 134,341
Дом 2 комнаты в Bank, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bank, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты в Пасто, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пасто, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 188,185
Дом 2 комнаты в Берцель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Берцель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 53,575
Дом 3 комнаты в Alsopeteny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Alsopeteny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 182,801
Дом 5 комнат в Batonyterenye, Венгрия
Дом 5 комнат
Batonyterenye, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 53,817
Дом 5 комнат в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 161,505
Дом 3 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 48,190
Дом 3 комнаты в Csitar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 22,615
Дом 3 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 29,345
Дом 2 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохора, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 58,959
Дом 4 комнаты в Мохора, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохора, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 69,728
Дом 2 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 13,461
Дом 4 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 96,919
Дом 4 комнаты в Diosjeno, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€ 67,305
Дом 2 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 42,806
Дом 2 комнаты в Erdotarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Erdotarcsa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 47,114
Дом 3 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tereny, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
€ 347,295
Дом 5 комнат в Пасто, Венгрия
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 177,686
Дом 5 комнат в Diosjeno, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты в Надьлоц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьлоц, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 53,844
Дом 2 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 37,691
Дом 2 комнаты в Tereny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 29,614

Параметры недвижимости в медье Ноград, Венгрия

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