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Квартиры в медье Ноград, Венгрия

Balassagyarmati jaras
3
Балашшадьярмат
3
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 111,727
Квартира 2 комнаты в медье Ноград, Венгрия
Квартира 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 30,960
Квартира 2 комнаты в Рохмань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Рохмань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 41,729
Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 67,036
Квартира 1 комната в медье Ноград, Венгрия
Квартира 1 комната
медье Ноград, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€ 29,614
Квартира 2 комнаты в медье Ноград, Венгрия
Квартира 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 34,999
Квартира 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 64,344
Квартира 3 комнаты в Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 80,766
Квартира 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 61,427

Параметры недвижимости в медье Ноград, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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