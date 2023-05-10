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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Ноград
Жильё в медье Ноград, Венгрия
Balassagyarmati jaras
34
Pasztoi jaras
19
Retsagi jaras
18
Пасто
6
Балашшадьярмат
5
Szecsenyi jaras
4
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83 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
3
1
68 м²
€ 44,421
Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
2
70 м²
€ 33,653
Дом 5 комнат
Надьлоц, Венгрия
5
1
100 м²
€ 123,572
Дом 5 комнат
Szente, Венгрия
5
2
280 м²
€ 91,266
Дом 4 комнаты
Решетаг, Венгрия
4
2
119 м²
€ 173,647
Дом 3 комнаты
Надьороси, Венгрия
3
1
120 м²
€ 40,114
Дом 2 комнаты
Бер, Венгрия
2
1
47 м²
€ 134,341
Дом 2 комнаты
Bank, Венгрия
2
1
49 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты
Пасто, Венгрия
2
1
95 м²
€ 188,185
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3
1
67 м²
€ 111,727
Дом 2 комнаты
Берцель, Венгрия
2
1
80 м²
€ 53,575
Дом 3 комнаты
Alsopeteny, Венгрия
3
1
106 м²
€ 182,801
Дом 5 комнат
Batonyterenye, Венгрия
5
2
200 м²
€ 53,817
Дом 5 комнат
Salgotarjani jaras, Венгрия
5
2
200 м²
€ 161,505
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
3
1
90 м²
€ 48,190
Дом 3 комнаты
Csitar, Венгрия
3
1
75 м²
€ 22,615
Квартира 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
2
1
53 м²
€ 30,960
Дом 3 комнаты
Мохора, Венгрия
3
1
56 м²
€ 29,345
Дом 2 комнаты
Мохора, Венгрия
2
1
76 м²
€ 58,959
Дом 4 комнаты
Мохора, Венгрия
4
2
120 м²
€ 69,728
Дом 2 комнаты
Tereny, Венгрия
2
80 м²
€ 13,461
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
4
1
140 м²
€ 96,919
Квартира 2 комнаты
Рохмань, Венгрия
2
1
53 м²
€ 41,729
Дом 4 комнаты
Diosjeno, Венгрия
4
1
97 м²
€ 67,305
Дом 2 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
2
1
86 м²
€ 42,806
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2
1
54 м²
€ 67,036
Дом 2 комнаты
Erdotarcsa, Венгрия
2
1
50 м²
€ 47,114
Дом 3 комнаты
Tereny, Венгрия
3
1
300 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты
Палоташ, Венгрия
4
2
191 м²
€ 347,295
Дом 5 комнат
Пасто, Венгрия
5
2
220 м²
€ 177,686
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Параметры недвижимости в медье Ноград, Венгрия
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