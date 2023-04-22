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Жильё в Надьмарош, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 4 ванных в Надьмарош, Венгрия
Дом 4 ванных
Надьмарош, Венгрия
4 ванных комнат 245 м² Количество этажей 2
€ 147,991
In the picturesque Danube Bend, in the historical part of Nagymaros, 5 minutes from the cent…
Дом 1 ванная в Надьмарош, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
1 ванных комнат 175 м² Количество этажей 2
€ 103,373
В Надьмаросе, недалеко от центра и железнодорожного вокзала, два дома продаются вместе, газо…
Дом 1 ванная в Надьмарош, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 124,461
На 500 нм Висеграда замок построен на поднявшийся участок мягко продается на Nagymaros панор…
Дом 1 ванная в Надьмарош, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьмарош, Венгрия
1 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 238,474
На историческом Nagymaros в центре, здание на рубеже веков коммивояжер он 500 нм дома, в кот…
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