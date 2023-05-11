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Дома в Nagykoroesi jaras, Венгрия

Надькёрёш
44
46 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 43,008
Дом 8 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 8 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
€ 117,665
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 65,730
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 25,156
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 62,186
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 58,156
Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 45,957
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 80,877
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 58,156
Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
€ 148,501
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 81,121
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€ 86,287
Дом 6 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€ 180,960
Дом 5 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€ 118,747
Дом 6 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
€ 283,747
Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 120,370
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 12,172
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 147,419
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 62,754
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 32,432
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€ 54,072
Дом 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 58,156
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 33,812
Дом 3 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 145,796
Дом 5 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€ 53,828
Дом 4 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
€ 81,121
Дом 7 комнат в Надькёрёш, Венгрия
Дом 7 комнат
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
€ 97,351

Параметры недвижимости в Nagykoroesi jaras, Венгрия

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