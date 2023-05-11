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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Nagykoroesi jaras
Дома
Дома в Nagykoroesi jaras, Венгрия
Надькёрёш
44
Дом
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46 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
90 м²
€ 43,008
Дом 8 комнат
Надькёрёш, Венгрия
8
1
250 м²
€ 117,665
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
130 м²
€ 65,730
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
70 м²
€ 25,156
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
70 м²
€ 62,186
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
94 м²
€ 58,156
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4
1
70 м²
€ 45,957
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
70 м²
€ 80,877
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
67 м²
€ 58,156
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4
2
245 м²
€ 148,501
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
120 м²
€ 81,121
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
99 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
2
83 м²
€ 86,287
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
6
3
130 м²
€ 180,960
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
5
3
130 м²
€ 118,747
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
6
3
335 м²
€ 283,747
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4
2
125 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
2
130 м²
€ 120,370
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
44 м²
€ 12,172
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
2
78 м²
€ 147,419
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
67 м²
€ 67,353
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
90 м²
€ 62,754
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
68 м²
€ 32,432
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
117 м²
€ 54,072
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2
1
90 м²
€ 58,156
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
51 м²
€ 33,812
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3
1
105 м²
€ 145,796
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
5
1
129 м²
€ 53,828
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4
1
168 м²
€ 81,121
Дом 7 комнат
Надькёрёш, Венгрия
7
2
196 м²
€ 97,351
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Параметры недвижимости в Nagykoroesi jaras, Венгрия
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