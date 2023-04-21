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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Nagykoroesi jaras
Надькёрёш
Жильё в Надькёрёш, Венгрия
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45 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 24,701
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 57,105
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 45,126
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,415
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 57,105
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
245 м²
€ 145,816
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 79,654
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 71,447
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 84,727
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 177,688
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 116,600
Дом 6 комнат
Надькёрёш, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
335 м²
€ 278,617
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 74,103
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 118,193
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 11,952
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 144,753
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 66,135
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 61,620
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 31,846
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 71,447
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 53,094
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 65,073
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 57,105
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 58,433
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 33,200
Дом 3 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 143,160
Дом 5 комнат
Надькёрёш, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
€ 52,855
Дом 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
2 Количество комнат
56 м²
€ 34,263
Дом 4 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
168 м²
€ 79,654
Дом 7 комнат
Надькёрёш, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
196 м²
€ 95,590
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