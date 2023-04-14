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Купить дом в Nagykatai jaras, Венгрия

Suelysap
25
Tapioszentmarton
18
Тапиоселе
17
Надьката
16
180 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Тапиобичке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиобичке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 101,646
Дом 3 комнатыв Tapioszecso, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 82,654
Дом 4 комнатыв Suelysap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 113,415
Дом 4 комнатыв Tapioszecso, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 152,201
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 63,930
Дом 3 комнатыв Сентлёринцката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринцката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 53,230
Дом 1 комнатав Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Дом 1 комната
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
1 Количество комнат 43 м²
€ 23,539
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 163,168
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 125,452
Дом 3 комнатыв Тапиобичке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиобичке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 32,099
Дом 7 комнатв Тапиоселе, Венгрия
Дом 7 комнат
Тапиоселе, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м²
€ 66,872
Дом 1 комнатав Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 15 м²
€ 15,247
Дом 3 комнатыв Сентмартонката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентмартонката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 78,909
Дом 1 комнатав Тапиобичке, Венгрия
Дом 1 комната
Тапиобичке, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 32,099
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 38,786
Дом 4 комнатыв Suelysap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 160,226
Дом 2 комнатыв Goeboelyjaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Goeboelyjaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 26,214
Дом 3 комнатыв Тоальмаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 74,629
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 168,518
Дом 3 комнатыв Панд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Панд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 76,234
Дом 4 комнатыв Тоальмаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 101,646
Дом 2 комнатыв Тоальмаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 106,995
Дом 1 комнатав Тапиоселе, Венгрия
Дом 1 комната
Тапиоселе, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 104,053
Дом 3 комнатыв Tapioszecso, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 120,102
Дом 3 комнатыв Тоальмаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 58,580
Дом 4 комнатыв Панд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Панд, Венгрия
4 Количество комнат 53 м²
€ 26,722
Дом 2 комнатыв Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 23 м²
€ 21,132
Дом 2 комнатыв Тоальмаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 50,154
Дом 4 комнатыв Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 88,004
Дом 2 комнатыв Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 30 м²
€ 26,214

Параметры недвижимости в Nagykatai jaras, Венгрия

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