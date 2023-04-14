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Купить квартиру в Nagykatai jaras, Венгрия

Тапиоселе
11
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13 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 44,537
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 44,537
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 44,537
Квартира 3 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 70,751
Квартира 4 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 60,051
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 56,574
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м²
€ 57,376
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 74 м²
€ 65,936
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 51 м²
€ 49,887
Квартира 1 комнатав Тапиоселе, Венгрия
Квартира 1 комната
Тапиоселе, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 60,051
Квартира 2 комнатыв Тапиоселе, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 53 м²
€ 49,887
Квартира 3 комнатыв Tapioszecso, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 102,983
Квартира 3 комнатыв Сентлёринцката, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентлёринцката, Венгрия
3 Количество комнат 95 м²
Цена по запросу
В популярном месте 9-го района Будапешта выставлена на продажу прекрасно отремонтированная 3…

Параметры недвижимости в Nagykatai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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