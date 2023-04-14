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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Nagykatai jaras
Купить недвижимость в Nagykatai jaras, Венгрия
Тапиоселе
28
Suelysap
25
Tapioszentmarton
18
Надьката
16
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193 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Тапиобичке, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 101,646
Дом 3 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 82,654
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 113,415
Дом 4 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 152,201
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 63,930
Дом 3 комнаты
Сентлёринцката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 53,230
Дом 1 комната
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
1 Количество комнат
43 м²
€ 23,539
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 163,168
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 125,452
Дом 3 комнаты
Тапиобичке, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 32,099
Дом 7 комнат
Тапиоселе, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
147 м²
€ 66,872
Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
15 м²
€ 15,247
Дом 3 комнаты
Сентмартонката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 78,909
Дом 1 комната
Тапиобичке, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 32,099
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 38,786
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 160,226
Дом 2 комнаты
Goeboelyjaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 26,214
Дом 3 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,629
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 168,518
Дом 3 комнаты
Панд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 76,234
Дом 4 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 101,646
Дом 2 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 106,995
Дом 1 комната
Тапиоселе, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 104,053
Дом 3 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
€ 120,102
Дом 3 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
€ 58,580
Дом 4 комнаты
Панд, Венгрия
4 Количество комнат
53 м²
€ 26,722
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
23 м²
€ 21,132
Дом 2 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 50,154
Дом 4 комнаты
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 88,004
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
30 м²
€ 26,214
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Параметры недвижимости в Nagykatai jaras, Венгрия
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