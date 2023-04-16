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Купить дом в Надьката, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 79,261
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 63,356
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 161,703
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 124,326
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 38,438
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 167,005
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 50,366
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 185,561
Дом 3 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 23,063
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 237,783
Дом 1 комнатав Надьката, Венгрия
Дом 1 комната
Надьката, Венгрия
1 Количество комнат 29 м²
€ 27,834
Дом 2 комнатыв Надьката, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 30,485
Дом 10 комнатв Надьката, Венгрия
Дом 10 комнат
Надьката, Венгрия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 113,987
Дом 6 комнатв Надьката, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьката, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 215 м²
€ 151,099
Дом 7 ванныхв Надьката, Венгрия
Дом 7 ванных
Надьката, Венгрия
7 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 272,395
В центре Нагыката, на часто посещаемом месте, недвижимость, действующая как гостиничный панс…
Дом 1 ваннаяв Надьката, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьката, Венгрия
1 ванных комнат 195 м² Количество этажей 1
€ 272,395
Две - умеренные, нежные элегантности даже для поколения! Продавая предложение на Nagykáta н…
Дом 2 ванныхв Надьката, Венгрия
Дом 2 ванных
Надьката, Венгрия
2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 83,988
Я предлагаю эту внушительную семейную недвижимость на продажу на одной из самых красивых, са…
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