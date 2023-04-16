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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Nagykatai jaras
Надьката
Купить недвижимость в Надьката, Венгрия
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17 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 79,261
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 63,356
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 161,703
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 124,326
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 38,438
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 167,005
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 50,366
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 185,561
Дом 3 комнаты
Надьката, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 23,063
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 237,783
Дом 1 комната
Надьката, Венгрия
1 Количество комнат
29 м²
€ 27,834
Дом 2 комнаты
Надьката, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 30,485
Дом 10 комнат
Надьката, Венгрия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
€ 113,987
Дом 6 комнат
Надьката, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
215 м²
€ 151,099
Дом 7 ванных
Надьката, Венгрия
7 ванных комнат
340 м²
Количество этажей 2
€ 272,395
В центре Нагыката, на часто посещаемом месте, недвижимость, действующая как гостиничный панс…
Дом 1 ванная
Надьката, Венгрия
1 ванных комнат
195 м²
Количество этажей 1
€ 272,395
Две - умеренные, нежные элегантности даже для поколения! Продавая предложение на Nagykáta н…
Дом 2 ванных
Надьката, Венгрия
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 83,988
Я предлагаю эту внушительную семейную недвижимость на продажу на одной из самых красивых, са…
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