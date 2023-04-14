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Купить вилла в Надьканижаский яраш, Венгрия

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1 объект найдено
Виллав Kerecseny, Венгрия
Вилла
Kerecseny, Венгрия
982 м² Количество этажей 3
€ 223,897
Единая возможность нашего предложения! Продавец его 18. замок века, с 7 га участка, разрешен…

Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

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