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Купить дом в Надьканижаский яраш, Венгрия

Надьканижа
59
Zalakaros
40
165 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Felsorajk, Венгрия
Дом 2 комнаты
Felsorajk, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 39,865
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,806
Дом 4 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 57,510
Дом 3 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат 31 м²
€ 18,457
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,946
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,362
Дом 3 комнатыв Залакомар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залакомар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 34,506
Дом 5 комнатв Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 88,004
Дом 3 комнатыв Гарабонц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гарабонц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 54,835
Дом 1 комнатав Zalasarszeg, Венгрия
Дом 1 комната
Zalasarszeg, Венгрия
1 Количество комнат 27 м²
€ 14,685
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 101,378
Дом 6 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 234,855
Дом 2 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Orosztony, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 79,979
Дом 2 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 21,132
Дом 2 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 26,481
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 99,506
Дом 7 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 240,472
Дом 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 146,851
Дом 4 комнатыв Eszteregnye, Венгрия
Дом 4 комнаты
Eszteregnye, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м²
€ 120,102
Дом 3 комнатыв Гарабонц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гарабонц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 53,230
Дом 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 137 м²
€ 233,000
Дом 4 комнатыв Mihald, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mihald, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 93,354
Дом 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 20,062
Дом 3 комнатыв Залакомар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залакомар, Венгрия
3 Количество комнат 50 м²
€ 50,823
Дом 3 комнатыв Хахот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хахот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 46,811
Дом 2 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат 24 м²
€ 21,132
Дом 7 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 133,718
Дом 5 комнатв Felsorajk, Венгрия
Дом 5 комнат
Felsorajk, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 114,753
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 82,922

Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

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