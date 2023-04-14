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Купить квартиру в Надьканижаский яраш, Венгрия

Надьканижа
72
Zalakaros
6
Квартира В архив
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79 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 77,572
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,510
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,510
Квартира 1 комнатав Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,967
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,078
Квартира 3 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 115,020
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 63,930
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 53,471
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 55,905
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 53,471
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,292
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 66,845
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,605
Квартира 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Квартира 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 85,596
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,979
Квартира 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 42,798
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 71,954
Квартира 2 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 106,728
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 62,860
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 66,605
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 64,171
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 66,872
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 67,915
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 86,934
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 88,271
Квартира 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 80,247
Квартира 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 45,473
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 73,559

Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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