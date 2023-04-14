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Купить недвижимость в Надьканижаский яраш, Венгрия

Надьканижа
131
Zalakaros
46
244 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Felsorajk, Венгрия
Дом 2 комнаты
Felsorajk, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 39,865
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,806
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 77,572
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,510
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,510
Квартира 1 комнатав Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,967
Дом 4 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 57,510
Дом 3 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат 31 м²
€ 18,457
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,078
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,946
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,362
Квартира 3 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 115,020
Дом 3 комнатыв Залакомар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залакомар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 34,506
Дом 5 комнатв Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 63,930
Дом 3 комнатыв Гарабонц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гарабонц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 54,835
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 53,471
Дом 1 комнатав Zalasarszeg, Венгрия
Дом 1 комната
Zalasarszeg, Венгрия
1 Количество комнат 27 м²
€ 14,685
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 101,378
Дом 6 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 234,855
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 55,905
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 53,471
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,292
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 66,845
Дом 2 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Orosztony, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,605
Дом 2 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 21,132
Квартира 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Квартира 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 85,596
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,979
Квартира 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 42,798

Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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