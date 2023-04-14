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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Надьканижаский яраш
Купить недвижимость в Надьканижаский яраш, Венгрия
Надьканижа
131
Zalakaros
46
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244 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Felsorajk, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 39,865
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 88,806
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 77,572
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 57,510
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 57,510
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 75,967
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 57,510
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат
31 м²
€ 18,457
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 47,078
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 90,946
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 9,362
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 115,020
Дом 3 комнаты
Залакомар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 34,506
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 63,930
Дом 3 комнаты
Гарабонц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 54,835
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 53,471
Дом 1 комната
Zalasarszeg, Венгрия
1 Количество комнат
27 м²
€ 14,685
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 101,378
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 234,855
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 55,905
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 53,471
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 73,292
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 66,845
Дом 2 комнаты
Orosztony, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,605
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 21,132
Квартира 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 85,596
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,979
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 42,798
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Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия
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