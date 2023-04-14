Купить дом в Надьканижа, Венгрия

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Венгрия
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медье Зала
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59 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 88,806
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 9,362
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 90,946
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 101,378
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 234,855
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
€ 106,728
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 99,506
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
€ 240,472
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 146,851
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат
137 м²
€ 233,000
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 20,062
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 133,718
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 82,922
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,728
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 96,028
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
213 м²
€ 222,016
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 50,555
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 84,526
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 96,269
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
253 м²
€ 133,477
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 139,094
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
56 м²
€ 46,811
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
33 м²
€ 18,457
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 57,510
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 70,885
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 36,111
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 40,123
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 88,004
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 361,110
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
198 м²
€ 213,723
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