Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Зала
  5. Надьканижаский яраш
  6. Надьканижа
  7. Дома

Купить дом в Надьканижа, Венгрия

59 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,806
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,362
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,946
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 101,378
Дом 6 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 234,855
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 99,506
Дом 7 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 240,472
Дом 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 146,851
Дом 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 137 м²
€ 233,000
Дом 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 20,062
Дом 7 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 133,718
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 82,922
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 96,028
Дом 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 213 м²
€ 222,016
Дом 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 50,555
Дом 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 84,526
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 96,269
Дом 7 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 253 м²
€ 133,477
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 139,094
Дом 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 56 м²
€ 46,811
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 33 м²
€ 18,457
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 57,510
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 70,885
Дом 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 36,111
Дом 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 40,123
Дом 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 88,004
Дом 4 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 361,110
Дом 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 198 м²
€ 213,723
Realting.com
Перейти