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Купить недвижимость в Надькалло, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 74,983
Дом 2 комнатыв Надькалло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькалло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 72,305
Дом 3 комнатыв Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 42,579
Дом 3 комнатыв Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 53,023
Дом 3 комнатыв Надькалло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькалло, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 41,508
Дом 4 комнатыв Надькалло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькалло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 77,661
Дом 1 ваннаяв Надькалло, Венгрия
Дом 1 ванная
Надькалло, Венгрия
1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 98,613
Просторный дом в абсолютном центре города, построенный в 2019 году, площадью 130 кв.м, спрое…
Дом 2 ванныхв Надькалло, Венгрия
Дом 2 ванных
Надькалло, Венгрия
2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 99,803
Excellent opportunity even from the aim of an investment! To Nagykálló centre close, onto se…
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